МИД Японии сделал заявление после слов Трампа об атаке на Перл-Харбор

Глава МИД Японии Мотэги не счел упоминание Трампом атаки на Перл-Харбор странным.

Источник: AP 2024

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не считает странным упоминание президентом США Дональдом Трампом атаки на Перл-Харбор во время японо-американского саммита, когда тот говорил о причинах, по которым союзники не были заранее уведомлены об ударе по Ирану.

«Разговор дошёл даже до темы атаки на Перл-Харбор, но в этом не было ничего странного», — подчеркнул министр в эфире программы телеканала Fuji TV.

По словам Мотэги, Япония не участвует в ударах по Ирану, поэтому с международной точки зрения заранее уведомлять её в такой ситуации было бы невозможно.

Комментируя слова Трампа о том, что Япония, как никто другой знает про сюрпризы, и почему Токио не уведомил Вашингтон заранее об атаке на Перл-Харбор, глава МИД напомнил, что 80 лет назад Япония и США находились в состоянии противостояния и не были союзниками.

«Разумеется, в такой ситуации невозможно представить, чтобы японская сторона заранее предупреждала о нападении», — добавил Мотэги.

Слова Трампа, а также отсутствие реакции со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити вызвали негодование среди некоторых японских политиков и общественности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше