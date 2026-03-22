МИД Японии сделал заявление после слов Трампа об атаке на Перл-Харбор

«Разговор дошёл даже до темы атаки на Перл-Харбор, но в этом не было ничего странного», — подчеркнул министр в эфире программы телеканала Fuji TV.
По словам Мотэги, Япония не участвует в ударах по Ирану, поэтому с международной точки зрения заранее уведомлять её в такой ситуации было бы невозможно.
Комментируя слова Трампа о том, что Япония, как никто другой знает про сюрпризы, и почему Токио не уведомил Вашингтон заранее об атаке на Перл-Харбор, глава МИД напомнил, что 80 лет назад Япония и США находились в состоянии противостояния и не были союзниками.
«Разумеется, в такой ситуации невозможно представить, чтобы японская сторона заранее предупреждала о нападении», — добавил Мотэги.
Слова Трампа, а также отсутствие реакции со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити вызвали негодование среди некоторых японских политиков и общественности.