Саудовская Аравия пытается не допустить участия хуситов в конфликте

Саудовская Аравия ведёт переговоры с целью удержать йеменское движение «Ансар Аллах» от вступления в ближневосточный конфликт на стороне Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия предпринимает дипломатические усилия, чтобы предотвратить вовлечение йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, саудовские чиновники активно взаимодействуют с хуситами, стремясь убедить их сохранять сдержанность и не присоединяться к военным действиям.

В свою очередь, США и Израиль, по информации издания, также избегают шагов, которые могли бы спровоцировать «Ансар Аллах» на ответные действия и дальнейшую эскалацию.

Ранее сообщалось, что союзники Тегерана могут дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе в случае, если США попытаются захватить иранский остров Харк.

Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше