Sohu: В Китае оценили жёсткий ответ РФ на японскую провокацию

Обозреватели Sohu считают, что это была провокация Токио. Она совпала со встречей японского премьера Суга Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.
«Япония никак не ожидала, что в ситуацию внезапно вмешается Россия», — говорится в материале издания.
По мнению журналистов, действия РФ сорвали планы Японии завоевать расположение главы Белого дома и оказать давление на Пекин. Россия ответила жёстко — истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» подняли в воздух, указано в материале. Самолёты направили на патрулирование Японского моря. Этот шаг расценили как ответ на провокации Токио.
Ранее российские МиГ-31 с ракетами «Кинжал» совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ подчеркнуло, что полёты Воздушно-космических сил прошли с соблюдением всех международных норм использования воздушного пространства.
