За ночь над регионами России уничтожено 25 украинских БПЛА

Российские cилы ПВО за ночь уничтожили над регионами страны 25 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Чёрного моря.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу.
Узнать больше по теме
