Independent заявил о налёте неизвестных БПЛА на американскую базу с B-52

Большое количество «неизвестных дронов» устроили налёт на одну из ключевых авиабаз США в Луизиане Барксдейл, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52.

Данный инцидент, как утверждает The Independent, привёл к введению «режима изоляции» на базе и временно приостановил работу взлётно-посадочных полос.

«Согласно конфиденциальному информационному документу… в “чувствительных районах” было обнаружено несколько волн по 12−15 беспилотников», — говорится в статье.

Точные цели и организаторы этих полётов пока не установлены.

По информации издания, Барксдейл является вторым по величине аэродромом ВВС США, на его территории базируется более 40 бомбардировщиков B-52.

Несколько дней назад Иран атаковал дронами и ракетами базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Также в Tasnim писали, что иранские ракеты уничтожили топливо истребителей США в Эр-Рияде.

