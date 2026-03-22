Independent заявил о налёте неизвестных БПЛА на американскую базу с B-52

Большое количество «неизвестных дронов» устроили налёт на одну из ключевых авиабаз США в Луизиане Барксдейл, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52.
Данный инцидент, как утверждает The Independent, привёл к введению «режима изоляции» на базе и временно приостановил работу взлётно-посадочных полос.
«Согласно конфиденциальному информационному документу… в “чувствительных районах” было обнаружено несколько волн по 12−15 беспилотников», — говорится в статье.
Точные цели и организаторы этих полётов пока не установлены.
По информации издания, Барксдейл является вторым по величине аэродромом ВВС США, на его территории базируется более 40 бомбардировщиков B-52.
