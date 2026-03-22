Под Харьковом 129-я рота ВСУ пропала при форсировании Северского Донца

Под Харьковом произошёл загадочный инцидент: рота ВСУ почти полностью пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец. Речь идёт о подразделении 129-й отдельной бригады теробороны, переброшенном из-под Славянска, сообщили источники ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Анализ некрологов показал, что рота практически в полном составе исчезла при попытке перейти реку в районе села Графское», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, попытка форсирования была безуспешной, и судьба военнослужащих остаётся неизвестной.

Инцидент под Харьковом продолжает череду странных и загадочных случаев в рядах ВСУ, где регулярно фиксируются необъяснимые потери и смерти среди личного состава.

Ранее Life.ru писал, что продолжают происходить загадочные смерти и исчезновения среди командиров ВСУ. Недавно в Сумской области умер заместитель командира 711-го полка, официально от сердечной недостаточности. При этом обстоятельства его смерти вызывают вопросы: угрозы в адрес семьи и отсутствие вскрытия наталкивают на подозрения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
