Риттер: новая позиция США по Ирану может привести к глобальной катастрофе

По его словам, США и Израиль осознали, что смена режима в Иране невозможна, и теперь стремятся не устранить руководство страны, а нанести долгосрочный ущерб её экономике, прежде всего в сфере добычи и экспорта нефти и газа. Цель — оставить Иран в «нищете», лишив доходов.
«Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. А это, по моему мнению, начало одной из самых больших ошибок в истории. Создаются условия для глобальной катастрофы», — подчеркнул Риттер.
Он отметил, что Тегеран уже продемонстрировал контроль над ситуацией. Сейчас только Иран решает, кто будет проходить через Ормузский пролив.
«И сейчас иранцам нужно решить, что через Ормузский пролив не должен проходить никто. Никто», — добавил Риттер.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций, если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства в течение 48 часов.