Неизвестные БПЛА стали летать над базой США со стратегическими бомбардировщиками

Неизвестные беспилотники несколько ночей подряд кружат над американской авиабазой Барксдейл, где базируются стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщает The Independent.

Издание пишет, что из-за налётов командование базы в Луизиане вынуждено было вводить режим изоляции и временно закрывать взлётно-посадочные полосы. По мнению военных, полёты дронов могут быть связаны с разведкой или проверкой систем обороны. Личности организаторов и их цели пока не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал, что иранская армия запустила баллистическую ракету по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Тегеран сразу же назвал это «значительным шагом» в противостоянии со Штатами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

