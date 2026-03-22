Над Россией за ночь сбили 25 дронов ВСУ. Военная операция, день 1488-й

8:31 ? Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на машину в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:26 Аэропорт Уфы возобновил работу в обычном режиме, — Росавиация.
8:18 Части Дарницкого и Днепровского районов Киева ночью остались без электричества из-за аварии, объявили в компании ДТЭК.
8:14 ? Сотрудник сельскохозяйственного предприятия пострадал при ударе дронов ВСУ на село Сачковичи в Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз.
8:10 В Киевской области Украины ударом был поврежден промышленный объект, утверждают в местной военной администрации.
8:07 В Брянской области уже почти три часа действует режим беспилотной опасности, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
8:05 Аэропорт Уфы в целях безопасности временно не принимает и не отправляет самолеты, объявили в Росавиации.
8:02 ? Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Дроны сбиты над Московским регионом, Черным морем и Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.
8:00 Сегодня 1488-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.