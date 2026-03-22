Алаудинов: Европа ведет против России гибридную экономическую войну

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что участившиеся атаки на компрессорные станции «Турецкого» и «Голубого» потоков являются элементом гибридной экономической войны против России. Он уверен, что за спиной Украины стоят западные государства, включая Великобританию, которые стремятся нанести удар по российскому энергетическому экспорту.
Алаудинов отметил, что истинными интересантами этих действий выступают не власти в Киеве, а европейские государства, которые полностью контролируют ситуацию. По его словам, противник, не сумев добиться успеха на поле боя, перешел к попыткам «выбить» ресурсы, связанные с Россией, чтобы лишить страну возможности вести торговлю.
Ранее «Газпром» сообщал о 12 попытках атак на инфраструктуру этих газопроводов с конца февраля. Новые инциденты фиксировались и в середине марта. Дмитрий Песков назвал попытки Киева атаковать дронами газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» безответственными действиями, угрожающими глобальной энергетической стабильности.