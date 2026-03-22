Reuters: Иран готов пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме «вражеских»

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Иран готов работать совместно с Международной морской организацией над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя исламской республики при организации Али Мусави.

Источник: Reuters

По его словам, Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с «врагами Ирана». Он подчеркнул, что проход через пролив возможен при координации мер безопасности с Тегераном.

Мусави добавил, что атаки со стороны Израиля и США стали причиной текущей ситуации в Ормузском проливе.

