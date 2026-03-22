Премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию

«Премьер-министр Фам Минь Чинь возглавил высокопоставленную вьетнамскую делегацию, которая покинула Ханой и отправилась с официальным визитом в Россию с 22 по 25 марта по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина», — сообщило Вьетнамское информационное агентство.
Как отметила замминистра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг, визит вьетнамского премьера в РФ нацелен на реализацию внешнеполитического курса Вьетнама на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество, развитие, многосторонность и диверсификацию. «Визит призван дать новый импульс укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире», — подчеркнула она.
В ходе предстоящих встреч и переговоров стороны, по словам замглавы МИД СРВ, «обсудят основные направления сотрудничества в предстоящее время, в частности, в реализации проектов в таких областях, как возобновляемая энергетика, инфраструктура и транспортное сообщение, высокие технологии, биомедицина, здравоохранение и подготовка высококвалифицированных кадров».
В свою очередь, посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил, что визит Фам Минь Чиня будет способствовать укреплению сотрудничества СРВ и РФ в ряде сфер, в частности, экономики, торговли, инвестиций, энергии, нефти и газа. Ожидается подписание ряда важных соглашений, касающихся проектов атомных электростанций и энергетического сотрудничества, добавил дипломат.