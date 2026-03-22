В ЕС опасаются, что угодили в ловушку Орбана, пишут СМИ

«Орбан приводит их в бешенство. Некоторые наиболее рьяные его европейские критики беспокоятся, что лидеры ЕС угодили в ловушку, тщательно расставленную аккурат к последнему этапу напряженной борьбы на парламентских выборах в Венгрии», — говорится в публикации.
По данным СМИ, в последний раз такое возмущение членов Евросоюза вызывала только экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.
Венгрия 20 февраля заблокировала выделение Украине кредита ЕС в 90 миллиардов евро до тех пор, пока киевские власти не запустят якобы поврежденный трубопровод «Дружба». Это вызывает недовольство остальных лидеров стран сообщества. На последнем саммите, проходившем с 19 по 20 марта, им так и не удалось переубедить Орбана.
В пятницу Politico сообщало, что если ситуация не изменится, то Евросоюз рассмотрит контрмеры, в частности подачу иска против Венгрии в Европейский суд.