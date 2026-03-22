Экс-советник Трампа: Атака на газовоз показала, что Киев стал для Запада обузой

Напомним, 4 марта безэкипажные катера ВСУ атаковали газовоз, после чего на судне вспыхнул пожар. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. «Арктик Метагаз» следовал из Мурманска. В МИД РФ произошедшее назвали актом терроризма. Моряки уже вернулись в Россию, их встретили как героев — губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал возможность поприветствовать их большой честью.