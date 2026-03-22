Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Трампа: Атака на газовоз показала, что Киев стал для Запада обузой

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» показала, как Украина из западного инструмента политики превратилась в обузу. Своё мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».

По словам Пападопулоса, сам инцидент вряд ли повлияет на мировые энергетические рынки, но его значение на деле шире.

«Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — подчеркнул бывший советник.

Напомним, 4 марта безэкипажные катера ВСУ атаковали газовоз, после чего на судне вспыхнул пожар. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. «Арктик Метагаз» следовал из Мурманска. В МИД РФ произошедшее назвали актом терроризма. Моряки уже вернулись в Россию, их встретили как героев — губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал возможность поприветствовать их большой честью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше