По словам Пападопулоса, сам инцидент вряд ли повлияет на мировые энергетические рынки, но его значение на деле шире.
«Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — подчеркнул бывший советник.
Напомним, 4 марта безэкипажные катера ВСУ атаковали газовоз, после чего на судне вспыхнул пожар. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. «Арктик Метагаз» следовал из Мурманска. В МИД РФ произошедшее назвали актом терроризма. Моряки уже вернулись в Россию, их встретили как героев — губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал возможность поприветствовать их большой честью.
