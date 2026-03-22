Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион новейшим беспилотником «Араш-2»

В пресс-службе армии Ирана сообщили, что Тегеран нанёс успешный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью новейших беспилотников «Араш-2». Об этом сообщает иранское информационное агентство Pars Today.
Отмечается, что большинство применённых БПЛА принадлежали именно к модели «Араш-2», которая превосходит предыдущие версии «Киан» и «Араш-1» по разрушительной силе и техническим характеристикам. Дальность действия этих дронов достигает 2000 км. В иранской военной терминологии они называются «противоизраильскими беспилотниками».
В Тегеране подчеркнули, что «Араш-2» обладает очень низкой радиолокационной заметностью, что позволяет ему беспрепятственно преодолевать радарные зоны ПВО. Кроме того, он отличается высокой продолжительностью полёта и низкой себестоимостью по сравнению с ракетами и средствами противовоздушной обороны.
Аэропорт Бен-Гурион служит местом базирования топливозаправщиков и отправной точкой для ударов по Ирану, а рядом расположены предприятия по техническому обслуживанию военных самолётов.
«Поэтому он представляет особую стратегическую ценность на оккупированных территориях», — добавили в Тегеране.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о новой фазе конфликта с Израилем.