Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион новейшим беспилотником «Араш-2»

Тегеран заявил об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион с помощью новейшего БПЛА «Араш-2».

Источник: Аргументы и факты

В пресс-службе армии Ирана сообщили, что Тегеран нанёс успешный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью новейших беспилотников «Араш-2». Об этом сообщает иранское информационное агентство Pars Today.

Отмечается, что большинство применённых БПЛА принадлежали именно к модели «Араш-2», которая превосходит предыдущие версии «Киан» и «Араш-1» по разрушительной силе и техническим характеристикам. Дальность действия этих дронов достигает 2000 км. В иранской военной терминологии они называются «противоизраильскими беспилотниками».

В Тегеране подчеркнули, что «Араш-2» обладает очень низкой радиолокационной заметностью, что позволяет ему беспрепятственно преодолевать радарные зоны ПВО. Кроме того, он отличается высокой продолжительностью полёта и низкой себестоимостью по сравнению с ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Аэропорт Бен-Гурион служит местом базирования топливозаправщиков и отправной точкой для ударов по Ирану, а рядом расположены предприятия по техническому обслуживанию военных самолётов.

«Поэтому он представляет особую стратегическую ценность на оккупированных территориях», — добавили в Тегеране.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о новой фазе конфликта с Израилем.

