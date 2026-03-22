«Война вышла из-под контроля»: Американский офицер назвал ошибку Трампа по Ирану

Ранее Тегеран заявил о возможности обеспечить безопасный проход судов под японским флагом через Ормузский пролив после проведения всех необходимых двусторонних консультаций. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подчеркнув, что Исламская Республика не вводила блокаду на этой транспортной артерии и не намерена полностью её перекрывать.