Более 60 бойцов ВСУ ранено при ударах ВС РФ по тренировочным базам под Сумами

После атаки раненых вывозили в сторону Тростянца и Ахтырки. На этом участке фронта действует группировка «Север». Согласно данным Минобороны, за последние сутки противник потерял здесь до 220 человек, восемь автомобилей, гаубицу М114 и два склада с материальными средствами.
Ранее сообщалось, что подразделение 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ почти в полном составе пропало при попытке переправиться через Северский Донец в Харьковской области. Рота, переброшенная из-под Славянска, не смогла форсировать реку. Судьба военнослужащих до сих пор неизвестна.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.