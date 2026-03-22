Более 60 бойцов ВСУ ранено при ударах ВС РФ по тренировочным базам под Сумами

Российские войска нанесли удар по тренировочным базам ВСУ на восточной окраине Сум. Пострадали более 60 военнослужащих, среди которых были бойцы спецназа из числа добровольцев. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале.

После атаки раненых вывозили в сторону Тростянца и Ахтырки. На этом участке фронта действует группировка «Север». Согласно данным Минобороны, за последние сутки противник потерял здесь до 220 человек, восемь автомобилей, гаубицу М114 и два склада с материальными средствами.

Ранее сообщалось, что подразделение 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ почти в полном составе пропало при попытке переправиться через Северский Донец в Харьковской области. Рота, переброшенная из-под Славянска, не смогла форсировать реку. Судьба военнослужащих до сих пор неизвестна.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше