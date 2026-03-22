Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт только для «вражеских» судов

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории республики. Только после этого судоходство через пролив будет восстановлено. В Тегеране пояснили — Ормуз закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку. На днях лидеры 22 государств заявили о готовности обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузе. Они выразили протест против «фактического закрытия пролива» иранскими военными. Проблемы с судоходством на Ближнем Востоке уже сказались на скачке цен на нефть, так как пролив был основным маршрутом для нефтяных танкеров.