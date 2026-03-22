В Иране в шутку предложили защитить Гренландию от США

Главнокомандующий Силами правопорядка Ирана предложил Евросоюзу помощь в защите Гренландии от США.

Источник: Аргументы и факты

Иран выразил готовность оказать Евросоюзу содействие в защите Гренландии от США. С таким заявлением выступил главнокомандующий Силами правопорядка Ирана, Ахмад-Реза Радан.

«Трамп сначала угрожал Евросоюзу, а потом умолял их присоединиться к операции. Сегодня он им сказал: “Если вы не придете, мы придем и захватим Гренландию”. Я хочу сказать Евросоюзу: если вы не способны защитить свою Гренландию, попросите нас — мы придем и защитим ее», — пошутил генерал.

Ранее элитные подразделения Дании были переброшены в Гренландию под предлогом учений «Арктическая выносливость». Датские военные подготовили к подрыву взлетные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке с целью лишить ВВС США возможности приземлиться.

