Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило информационное агентство азиатского государства.
Отмечается, что делегация вылетела из Ханоя 22 марта. Визит проходит по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина и продлится до 25 марта. Поездка направлена на развитие двустороннего сотрудничества.
«Премьер-министр Фам Минь Чинь возглавил высокопоставленную вьетнамскую делегацию, которая покинула Ханой и отправилась с официальным визитом в Россию с 22 по 25 марта по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны планируют обсудить совместные проекты в энергетике, транспорте, высоких технологиях, здравоохранении и подготовке кадров. Также ожидается подписание соглашений, в том числе в сфере атомной энергетики и нефтегазового сотрудничества.
Напомним, 13 марта в Москве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсуждали вопросы ядерной безопасности. Кроме того, поднималась тема взаимодействия России с международным агентством.