Екатеринбурженка стала вице-губернатором Краснодарского края

Елена Воробьева, носившая до замужества фамилию Метленко, родилась в Свердловске. В 1989 году она с отличием закончила филологический факультет УрГУ. Вышла замуж за военного и уехала с ним Западную группу войск в Германии. Там же начала работать в школе учителем русского языка и литературы. После этого другие переезды. И в итоге семья осела в Краснодарском крае.
Елена Воробьева — не классический чиновник. Она много лет работала учителем, и прошла все ступени. В 1997 году Воробьева стала победителем конкурса «Учитель года Кубани». В 2002 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани».
В 2018 году Воробьева стала министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а с 2025 года — министр образования и науки. Она награждена медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и III степеней, нагрудными знаками «Почетный работник сферы образования РФ» и «За верность профессии».