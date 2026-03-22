Екатеринбурженка стала вице-губернатором Краснодарского края

На пост вице-губернатора, курирующего социальную сферу, назначили 58-летнюю Елену Воробьеву, возглавляющую региональное министерство образования и науки. Информация об этом опубликована на сайте губернатора Краснодарского края.

Источник: Сайт губернатора Краснодарского края

Елена Воробьева, носившая до замужества фамилию Метленко, родилась в Свердловске. В 1989 году она с отличием закончила филологический факультет УрГУ. Вышла замуж за военного и уехала с ним Западную группу войск в Германии. Там же начала работать в школе учителем русского языка и литературы. После этого другие переезды. И в итоге семья осела в Краснодарском крае.

Елена Воробьева — не классический чиновник. Она много лет работала учителем, и прошла все ступени. В 1997 году Воробьева стала победителем конкурса «Учитель года Кубани». В 2002 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани».

В 2018 году Воробьева стала министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а с 2025 года — министр образования и науки. Она награждена медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и III степеней, нагрудными знаками «Почетный работник сферы образования РФ» и «За верность профессии».