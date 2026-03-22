Финский президент назвал США «больше не добрым гегемоном»

США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

Источник: РБК

«Я считаю, что сейчас есть различия во внешней политике США. И разница в том, что в старые времена, когда США были добрым гегемоном, они сначала консультировались со своими союзниками о Ливии, Ираке и Афганистане, а также добивались одобрения Совета Безопасности ООН. А если это не получится, она пойдет вместе со своими союзниками», — сказал он.

Президент Финляндии уточнил, что операцию против Ирана США провели вместе с Израилем, не информируя союзников.

Интервьюер уточнил у Стубба, что за гегемон США сегодня. «Я не буду приводить прилагательное, но это другой тип гегемона. Он все еще очень сильный», — ответил он.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран отвечает на атаки ракетно-беспилотными ударами по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Сразу после начала войны администрация американского президента Дональда Трампа обратилась к союзникам по НАТО с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия, Франция, Италия и Испания на это ответили отказом. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО — «оборонительный альянс, а не интервенционистский» и ему «нет места» в войне на Ближнем Востоке. Министр обороны ФРГ Борис Писториус добавил, что военные действия начали не европейцы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тоже отказался отправлять корабли в пролив.

Позднее Трамп обвинил страны НАТО в том, что они не захотели присоединиться к операции против получения Ираном ядерного оружия и теперь, «когда война выиграна военным путем и для них почти ничто не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить».

