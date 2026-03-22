Уиткофф: переговоры США и Украины в Майами прошли конструктивно

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие в Майами переговоры американской и украинской делегаций «конструктивными». В Киеве заявили, что на встрече обсуждались «ключевые вопросы и дальнейшие шаги». Россия в переговорах не участвовала: в Кремле отметили, что сейчас трехсторонние контакты поставлены на паузу из-за других приоритетов Вашингтона.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети X, что прошедшие 21 марта переговоры с Украиной были «конструктивными».
«Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», — сообщил он.
Уиткофф также сообщил, что в составе американской делегации появился новый участник — Крис Карран.
«В состав американской делегации входили Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и ~старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран~», — отметил Уиткофф, который также участвует в переговорах.
Карран вошел в состав делегации после того, как в американских СМИ Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера раскритиковали за непрофессионализм. Так журнал Foreign Policy 3 марта написал, что «не имея достаточного опыта и взяв на себя слишком много, посланники Трампа потерпели неудачу на трех фронтах».
При этом в конце января Стив Уиткофф утверждал, что ~работа над мирным планом по урегулированию конфликта России и Украины завершена на 90%.~
«Украинцы заявили, что мы выполнили работу на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительного прогресса», — приводит его слова Bloomberg.
Что говорят украинцы.
Глава СНБО Украины Рустем Умеров после переговоров в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече шло обсуждение «ключевых вопросов и дальнейших шагов».
«Отдельное внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал Умеров.
Вместе с ним в украинскую делегацию также входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.
Также о продолжении переговоров с США заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ключевой вопрос заключается в том, насколько Россия готова двигаться к реальному прекращению войны, и готова ли она сделать это честно и достойно. Особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана. Более подробный отчет от нашей команды последует позже», — приводит его слова «Страна.ua».
Переговорные перспективы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в этих встречах не участвует.
«Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что сейчас трехсторонние переговоры поставлены на паузу, так как у американских представителей сейчас «другие приоритеты».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с Россией, так как этого не хотят на Западе.
«Зеленский, как человек предавший свой народ, идет у них во главе всей этой системы, которая никогда не будет подписывать мирный договор», — приводит его слова ТАСС.
Усилия США не могут решить эту проблему, добавил депутат.
В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в заключении по обвинению в государственной измене, заявил, что визит украинской делегации в США является имитацией переговоров.
«Поездка украинской делегации в США это не более, чем имитация переговоров со стороны Киева — ~Зеленский не будет готов к компромиссам, пока ситуация для него не станет критической внутри страны~», — написал он в Telegram.