Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За многолетний труд и вклад в науку: Путин наградил металлургов и ученого из Челябинска

Президент России Путин отметил достижения челябинских металлургов и ученого.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных — сотрудники Челябинского металлургического комбината. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены четыре работника предприятия.

Награды получили электромонтер Илья Васильев, слесари-ремонтники Владимир Имарс и Александр Лисицин, а также начальник отделения — заместитель начальника цеха Олег Казанцев. Все они удостоены медалей за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.

Кроме того, девяти сотрудникам комбината присвоено звание «Заслуженный металлург РФ». В числе награжденных — представители разных профессий: от горнового доменной печи до машиниста крана и специалистов прокатного производства. Почетное звание им присвоили за вклад в развитие металлургической отрасли.

Отдельно в указе отмечен представитель научного сообщества. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» получил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Южно-Уральский государственный медицинский университет Евгений Казачков. Его наградили за заслуги в научной деятельности.