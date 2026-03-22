За многолетний труд и вклад в науку: Путин наградил металлургов и ученого из Челябинска

Сразу несколько жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди награжденных — сотрудники Челябинского металлургического комбината. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены четыре работника предприятия.
Награды получили электромонтер Илья Васильев, слесари-ремонтники Владимир Имарс и Александр Лисицин, а также начальник отделения — заместитель начальника цеха Олег Казанцев. Все они удостоены медалей за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.
Кроме того, девяти сотрудникам комбината присвоено звание «Заслуженный металлург РФ». В числе награжденных — представители разных профессий: от горнового доменной печи до машиниста крана и специалистов прокатного производства. Почетное звание им присвоили за вклад в развитие металлургической отрасли.
Отдельно в указе отмечен представитель научного сообщества. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» получил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Южно-Уральский государственный медицинский университет Евгений Казачков. Его наградили за заслуги в научной деятельности.