Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

Тегеран ранее объявил, что будет атаковать все американские объекты энергетической и информационной инфраструктуры на Ближнем Востоке, если США и Израиль вновь ударят по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса Ирана. Кроме того, Tasnim со ссылкой на источник сообщал о «беспрецедентном» ответе со стороны иранских властей, в случае реализации Вашингтоном плана по оккупации острова Харк.