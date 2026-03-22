Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

Иранский генерал заявил, что вооруженные силы исламской республики изменили стратегию борьбы с США и Израилем, и пообещал «новые сюрпризы». Трамп накануне озвучил Ирану ультиматум и установил дедлайн на 48 часов.

Источник: РБК

По его оценке, иранские войска сражаются наиболее эффективным образом из возможных.

«Вооруженные силы, благодаря молодым и целеустремленным ученым, производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника. Преступные враги в какой-то степени осознали это, и мы продолжим эту тенденцию и преподнесем новые сюрпризы на поле боя», — сказал он (цитата по Financial Times).

Тегеран ранее объявил, что будет атаковать все американские объекты энергетической и информационной инфраструктуры на Ближнем Востоке, если США и Израиль вновь ударят по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса Ирана. Кроме того, Tasnim со ссылкой на источник сообщал о «беспрецедентном» ответе со стороны иранских властей, в случае реализации Вашингтоном плана по оккупации острова Харк.

На острове Харк расположены нефтяные резервуары с плавающими крышами. Это стратегически важный терминал — на него приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 22 марта выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Тегеран в ответ пообещал нанести ответные удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе.

Financial Times ранее писала, что военная операция США на Ближнем Востоке грозит перерасти в затяжную войну по аналогии с американской кампанией в Афганистане. Несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа об успехах операции против Тегерана, спустя три недели боевых действий окончание войны выглядит все более отдаленным, пишет газета.

Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что цели Вашингтона в отношении Ирана остаются размытыми, что делает их труднодостижимыми, а сама ситуация оттягивает момент окончания войны.

