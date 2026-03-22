В Кремле заявили о тенденции к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению своих границ. Об этом 22 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ», — сказал он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в начале кампании речь шла о желании сменить режим в Тегеране, однако теперь каждое такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства. Иран, отметил он, «достаточно активно» защищается от ударов по своей территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне завил, что США считают, что на международной арене «им никто не указ», поэтому готовы идти на любые меры ради собственного благополучия. Он отметил, что для получения необходимых ресурсов США готовы к таким действиям, как похищения и убийства лидеров других стран.

