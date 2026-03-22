Трамп назвал главного врага США после «поверженного» Ирана

Демпартия США готовится парализовать работу верхней палаты конгресса. Демократы хотят применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента. Сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф объяснил такое решение признания ответственности за начало военной операции против Ирана: «Для администрации, которая любит называть себя самой прозрачной в истории, они прячутся от любой ответственности за эту войну».