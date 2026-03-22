Трамп назвал главного врага США после «поверженного» Ирана

«Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки является Радикально Левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис обвинил Дональда Трампа и «республиканских экстремистов» в развязывании «безрассудной войны по собственному желанию» на Ближнем Востоке.
«Нам нужна смена режима в Америке», — написал Джеффрис и добавил, что Соединенные Штаты стали менее безопасными из-за действий Трампа.
Демпартия США готовится парализовать работу верхней палаты конгресса. Демократы хотят применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента. Сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф объяснил такое решение признания ответственности за начало военной операции против Ирана: «Для администрации, которая любит называть себя самой прозрачной в истории, они прячутся от любой ответственности за эту войну».
Демократы, писал Time, хотят сорвать планы республиканцев по принятию закона SAVE America Act, ужесточающего правила голосования на федеральных выборах.
Закон SAVE — это инициатива членов Республиканской партии и президента Дональда Трампа. Согласно законопроекту, гражданам США потребуется предъявлять действительное удостоверение личности с фотографией, чтобы проголосовать на выборах.
Республиканцы хотят принять законопроект до ближайших промежуточных выборов в ноябре 2026 года.