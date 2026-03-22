Трамп назвал главного врага США после «поверженного» Ирана

Республиканец Дональд Трамп назвал злейшими врагами Америки Демпартию после «смерти» Ирана. Демократы, по его словам, крайне некомпетентны.

Источник: РБК

«Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки является Радикально Левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис обвинил Дональда Трампа и «республиканских экстремистов» в развязывании «безрассудной войны по собственному желанию» на Ближнем Востоке.

«Нам нужна смена режима в Америке», — написал Джеффрис и добавил, что Соединенные Штаты стали менее безопасными из-за действий Трампа.

Демпартия США готовится парализовать работу верхней палаты конгресса. Демократы хотят применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента. Сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф объяснил такое решение признания ответственности за начало военной операции против Ирана: «Для администрации, которая любит называть себя самой прозрачной в истории, они прячутся от любой ответственности за эту войну».

Демократы, писал Time, хотят сорвать планы республиканцев по принятию закона SAVE America Act, ужесточающего правила голосования на федеральных выборах.

Закон SAVE — это инициатива членов Республиканской партии и президента Дональда Трампа. Согласно законопроекту, гражданам США потребуется предъявлять действительное удостоверение личности с фотографией, чтобы проголосовать на выборах.

Республиканцы хотят принять законопроект до ближайших промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше