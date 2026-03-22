Иран сообщил о сбитом над островом Ормуз истребителе

Силы ПВО Ирана поразили истребитель F15 в районе острова Ормуз. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.

Источник: Reuters

Как сообщили в ведомстве, истребитель был перехвачен над южным побережьем Ирана. С целью выяснения дальнейшей судьбы истребителя было начато расследование, отметили представители иранских вооруженных сил. Власти США информацию не подтверждали.

Вчера Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщал о сбитом над центральным Ираном израильском истребителе F-16. 20 марта, согласно заявлению КСИР, иранские силы ПВО поразили истребитель F-35 ВВС США. В ведомстве отметили, что истребитель получил серьезные повреждения.

