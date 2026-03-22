Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил полной блокадой пролива при ударах США по энергетике

Если США атакуют электростанции Ирана в соответствии с ультиматумом президента США Дональда Трампа, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия», передает Fars.

Источник: РБК

«Мы неоднократно заявляли, что Ормузский пролив закрыт только для врага, но он еще не полностью закрыт и находится под нашим разумным контролем; безвредный проход осуществляется на определенных условиях, которые отвечают нашей безопасности и интересам», — сказано в сообщении.

Среди других мер Тегерана в случае реализации угроз США представитель центрального штаба назвал:

— поражение Ираном всех электростанций, энергетической инфраструктуры и объектов информационно-коммуникационных технологий Израиля;

— уничтожение всех компаний в регионе с американскими акционерами;

— объявление «законными целями» Ирана всех электростанций в регионе, где располагаются базы США.

Представитель штаба добавил, что Иран не был инициатором войны и сейчас не будет, но если США и Израиль нанесут ущерб электростанциям, страна «сделает все возможное» для защиты иранского народа. В этом случае, по заверению представителя ВС Ирана, начнется «непрерывный процесс уничтожения» энергетической, нефтяной и промышленной инфраструктуры США и их союзников в регионе.

Ранее, в ночь на 22 марта, президент США выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. «Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» — написал он в Truth Social.

