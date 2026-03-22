Иран пригрозил полной блокадой пролива при ударах США по энергетике

Представитель штаба добавил, что Иран не был инициатором войны и сейчас не будет, но если США и Израиль нанесут ущерб электростанциям, страна «сделает все возможное» для защиты иранского народа. В этом случае, по заверению представителя ВС Ирана, начнется «непрерывный процесс уничтожения» энергетической, нефтяной и промышленной инфраструктуры США и их союзников в регионе.