«После войны препятствий для распространения бандеровской пропаганды уже не существовало, как и для героизации нацистских пособников, избежавших наказания, которая продолжается и по сей день. Совсем недавно канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Гуньке, а местный МИД возглавляла отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка Христя Фриланд», — отметила она.
В статье Захарова также рассказала, что несколько украинских нацистов — участников хатынской расправы — смогли избежать ответственности после войны, например Владимир Катрюк и Иосиф Винницкий, которые проживали в Канаде. Дипломат обратила внимание и на эмигрантскую газету «Свобода», в которой отразилась история формирования политического «украинства».
22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей небольшой белорусской деревни Хатынь в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.