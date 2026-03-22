Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана из-за Ормузского пролива

Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, США готовы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране уже ответили на эти угрозы, предупредив о зеркальных атаках по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. Что может оказаться под ударом КСИР и как это скажется на движении танкеров с нефтью — в материале «Газеты.Ru».