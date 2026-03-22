На Кубе сообщили о подготовке к вторжению США

Вооруженные силы Кубы начали подготавливаться на случай возможной агрессии со стороны США. Об этом 22 мата заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

«Наши военные всегда готовы, и фактически в эти дни они готовятся к возможной военной агрессии (США — Ред.)», — заявил он в интервью NBC News.

Фернандес де Коссио подчеркнул, что игнорировать возможность конфликта было бы наивно, учитывая текущую обстановку в мире. При этом он отметил, что руководство Кубы искренне надеется избежать военного столкновения.

Кроме того, в МИД республики заявили, что не видят никаких оправданий для возможной агрессии и не понимают причин, которые могли бы привести к началу боевых действий.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев 18 марта сообщил, что в случае начала боевых действий против Кубы США могут столкнуться с неприятными для себя последствиями. Американский госсекретарь Марко Рубио в тот же день сообщил, что материал о якобы планах США сместить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с занимаемого поста, который был опубликован в газете The New York Times (NYT), является фейковым.

Статья NYT о планах Белого дома сместить Диас-Канеля была опубликована 17 марта. Трамп заявил, что считает честью взять Кубу, которой он 9 марта угрожал «недружественным захватом», под контроль.

