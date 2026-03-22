На Кубе сообщили о подготовке к вторжению США

«Наши военные всегда готовы, и фактически в эти дни они готовятся к возможной военной агрессии (США — Ред.)», — заявил он в интервью NBC News.
Фернандес де Коссио подчеркнул, что игнорировать возможность конфликта было бы наивно, учитывая текущую обстановку в мире. При этом он отметил, что руководство Кубы искренне надеется избежать военного столкновения.
Кроме того, в МИД республики заявили, что не видят никаких оправданий для возможной агрессии и не понимают причин, которые могли бы привести к началу боевых действий.
Старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев 18 марта сообщил, что в случае начала боевых действий против Кубы США могут столкнуться с неприятными для себя последствиями. Американский госсекретарь Марко Рубио в тот же день сообщил, что материал о якобы планах США сместить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с занимаемого поста, который был опубликован в газете The New York Times (NYT), является фейковым.
Статья NYT о планах Белого дома сместить Диас-Канеля была опубликована 17 марта. Трамп заявил, что считает честью взять Кубу, которой он 9 марта угрожал «недружественным захватом», под контроль.
