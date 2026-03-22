Глава РФПИ Дмитриев заявил, что знает сценарий развития топливного кризиса в ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у него есть сценарий развития топливного кризиса в странах Евросоюза и Великобритании. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.
«У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление», — написал Дмитриев.
Дмитриев также подчеркнул, что в настоящее время многие неверные решения в регионе принимаются из-за неспособности исправить ошибки и ложных нарративов.
Так он ответил на комментарий одного из пользователей соцсети, который отметил, что у Дмитриева «как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим». Ранее глава РФПИ предрек крах с топливом через пару-тройку недель для ЕС и Британии. Он заявлял, что Европу ожидает крупнейший энергокризис в истории.