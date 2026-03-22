Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян извинился перед беженкой из Карабаха, на которую наорал в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принёс публичные извинения женщине и её сыну, на которых повысил голос в метро. Свои слова глава правительства произнёс в эфире на своей странице в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Я хочу попросить прощения за то, что не было сказано в той форме и с тем содержанием, в котором это должно было быть. Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции», — сказал армянский лидер.

Премьер признал, что допустил ошибку в тональности, жестикуляции и выражении лица. Он также предложил лично встретиться, отметив, что даже если женщина откажется и «добавит пару грубых слов», он примет это со смирением.

Напомним, конфликт произошёл во время агитации в метро в поддержку концепции «реальной Армении», согласно которой бывшая непризнанная Нагорно-Карабахская республика является частью Азербайджана. Собеседница премьера, беженка из НКР, выразила несогласие с его позицией, после чего политик сорвался на крик.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

