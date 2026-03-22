В США допустили усиление военного давления на Иран ради деэскалации

Ранее администрация США рассматривала различные варианты воздействия на Тегеран, включая морскую блокаду и возможный захват острова Харк, чтобы заставить Иран открыть судоходство в Ормузском проливе. В ответ иранская сторона предупредила США о решительном и нестандартном ответе в случае попытки захватить остров Харк в Персидском заливе. В Тегеране рассматривают варианты ответа за пределами непосредственного района конфликта, включая создание небезопасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.