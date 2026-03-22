Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт приведет к разорению Германии и Европы в целом.
Как указал Виктор Орбан, в ходе неформальных обсуждений представители Германии говорят о военной стратегии и считают свои действия разумными. По его словам, именно поэтому осуществляется финансирование Киева.
«Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству», — отметил венгерский премьер-министр на YouTube-канале Patriota.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны совершают ошибку, поощряя Украину к продолжению конфликта. По его словам, такая позиция может негативно сказаться на их будущем.