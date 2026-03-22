Иран перешёл от обороны к наступлению в войне с США и Израилем

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Удары нанесены по городам Димона и Арад. Израильская ПВО не перехватила ракеты, которые, предположительно, летели к ядерному объекту. За сутки Иран провёл шесть ракетных обстрелов, тревога объявлялась во многих населённых пунктах.