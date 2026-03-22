В Донецке почти шесть тысяч человек остались без света

В Донецке без электроснабжения остались почти шесть тысяч человек. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, отключения затронули Киевский и Куйбышевский районы.

По данным «Донецкэнерго», обесточена 61 трансформаторная подстанция. Всего без света остаются 5922 абонента. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

Ранее сообщалось, что в Днепровском и Дарницком районах Киева, а также части Броварского района области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на одном из объектов. Причина и сроки восстановления не уточняются. Также жители левого берега Киева уже сталкивались с отключениями и перебоями с водой из-за аварии в электросети.

