КСИР рассказали о результатах 74-й волны ударов по военным объектам США и Израиля

Накануне президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Сегодня американский президент также заявил, что уже достиг своих целей в отношении Ирана, но пока не хочет «заключать сделку» с ним.