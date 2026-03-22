Президент Ирана пояснил, какие суда не пройдут через Ормузский пролив

Проход по Ормузскому проливу доступен для всех кораблей, кроме тех, которые принадлежат странам, нарушившим границы Ирана. С таким заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые вторгаются на территорию Ирана», — подчеркнул он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, то американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. Иранские власти также говорили, что Ормуз закрыт только для вражеских судов. Проблемы с судоходством в этом районе вызвали скачок цен на нефть, так как пролив является основным маршрутом для нефтяных танкеров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
