Президент Ирана пояснил, какие суда не пройдут через Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, то американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. Иранские власти также говорили, что Ормуз закрыт только для вражеских судов. Проблемы с судоходством в этом районе вызвали скачок цен на нефть, так как пролив является основным маршрутом для нефтяных танкеров.