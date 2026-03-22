Лидер АдГ Вайдель призвала ЕС прекратить кредитовать Украину

По словам Вайдель, компетенции в сферах миграции, энергетики, финансов и внешней политики должны быть возвращены государствам — членам ЕС. Она также выступила против еврооблигаций и дальнейшей эскалации политики Брюсселя в отношении Киева.
«Необходим конец долговому союзу — никаких еврооблигаций, никаких кредитов ЕС для Украины и никакой дальнейшей эскалации политики Брюсселя на Украине», — подчеркнула лидер АдГ.
Политик считает, что Европа сможет выжить в многополярном мире и стать независимым полюсом только в том случае, если возьмёт курс, который можно охарактеризовать формулой «меньше ЕС означает больше и лучше для всех».
Напомним, саммит ЕС завершился без решения по кредиту Киеву: главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш до возобновления Украиной поставок топлива по нефтепроводу «Дружба». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировав выделение Украине 90 миллиардов евро, нанёс «пощёчину» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.