Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер АдГ Вайдель призвала ЕС прекратить кредитовать Украину

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала европейские страны прекратить предоставление новых кредитов Украине и вернуть национальным правительствам ключевые полномочия, переданные Брюсселю. Соответствующее заявление политик сделала в интервью сербской газете «Политика».

По словам Вайдель, компетенции в сферах миграции, энергетики, финансов и внешней политики должны быть возвращены государствам — членам ЕС. Она также выступила против еврооблигаций и дальнейшей эскалации политики Брюсселя в отношении Киева.

«Необходим конец долговому союзу — никаких еврооблигаций, никаких кредитов ЕС для Украины и никакой дальнейшей эскалации политики Брюсселя на Украине», — подчеркнула лидер АдГ.

Политик считает, что Европа сможет выжить в многополярном мире и стать независимым полюсом только в том случае, если возьмёт курс, который можно охарактеризовать формулой «меньше ЕС означает больше и лучше для всех».

Напомним, саммит ЕС завершился без решения по кредиту Киеву: главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш до возобновления Украиной поставок топлива по нефтепроводу «Дружба». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировав выделение Украине 90 миллиардов евро, нанёс «пощёчину» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше