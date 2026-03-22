Премьер Швеции: саммит ЕС не изменил позицию Венгрии по кредиту Украине

Саммит ЕС, который собрался в воскресенье, не смог изменить позицию Венгрии по помощи Украине, Будапешт продолжает блокировать начало выплат Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 млрд евро, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«Это неприемлемо — но неудивительно», — сказал он по итогам встречи.
Кристерссон рассказал, что критика в адрес Венгрии на саммите была «резкой». При этом другие страны не будут «становиться марионетками в предвыборной кампании Орбана», сказал он.
Премьер рассказал, что Еврокомиссия предложила помощь Украине в восстановлении нефтепровода, по которому нефть поступает в том числе в Венгрию. Швеция готова подключиться к этим работам, если это поможет разблокировать финансирование, сказал Кристерссон.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выдержит давление со стороны Украины и Евросоюза.
Напомним, Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию, объяснив этот шаг повреждением трубопровода. В ответ Будапешт остановил поставки дизтоплива на Украину и заблокировал выдачу Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 млрд евро.