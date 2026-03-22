Премьер Швеции: саммит ЕС не изменил позицию Венгрии по кредиту Украине

Будапешт продолжает блокировать начало выплат Киеву займа в 90 млрд евро, сообщил Ульф Кристерссон.

Источник: Аргументы и факты

Саммит ЕС, который собрался в воскресенье, не смог изменить позицию Венгрии по помощи Украине, Будапешт продолжает блокировать начало выплат Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 млрд евро, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Это неприемлемо — но неудивительно», — сказал он по итогам встречи.

Кристерссон рассказал, что критика в адрес Венгрии на саммите была «резкой». При этом другие страны не будут «становиться марионетками в предвыборной кампании Орбана», сказал он.

Премьер рассказал, что Еврокомиссия предложила помощь Украине в восстановлении нефтепровода, по которому нефть поступает в том числе в Венгрию. Швеция готова подключиться к этим работам, если это поможет разблокировать финансирование, сказал Кристерссон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выдержит давление со стороны Украины и Евросоюза.

Напомним, Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию, объяснив этот шаг повреждением трубопровода. В ответ Будапешт остановил поставки дизтоплива на Украину и заблокировал выдачу Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 млрд евро.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше