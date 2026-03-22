Аракчи потребовал от США и Израиля возмещения ущерба от атак на ядерные объекты

Напомним, утром 21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, о чём Тегеран оперативно проинформировал Международное агентство по атомной энергии. Специалисты исламской республики провели необходимые замеры и пока не зафиксировали распространения радиационного загрязнения. Глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац, в свою очередь, предупредил, что в ближайшие дни интенсивность совместных с Америкой атак на иранскую инфраструктуру значительно возрастёт.