Аракчи потребовал от США и Израиля возмещения ущерба от атак на ядерные объекты

«Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права», — указал глава внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что удары по ядерной инфраструктуре могут привести к масштабному выбросу радиоактивных материалов и повлечь опасные последствия для людей и окружающей среды. Аракчи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить атаки и выплатить полную компенсацию за причинённый ущерб.
Напомним, утром 21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, о чём Тегеран оперативно проинформировал Международное агентство по атомной энергии. Специалисты исламской республики провели необходимые замеры и пока не зафиксировали распространения радиационного загрязнения. Глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац, в свою очередь, предупредил, что в ближайшие дни интенсивность совместных с Америкой атак на иранскую инфраструктуру значительно возрастёт.
