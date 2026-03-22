Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что мира в Европе не будет без участия России, пишет издание «Политика».
Журналисты спросили Алис Вайдель, возможна ли долгосрочная стабильность в Европе без восстановления политического и экономического диалога с РФ.
«Нет, я так не думаю. Без участия России в Европе нет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания», — заявила она.
При этом, по словам Алис Вайдель, санкции принесли только вред.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не откажется от дружбы с Россией и Китаем.