Вооруженные силы Кубы готовятся к возможному вторжению США

Гавана надеется, что военной агрессии не произойдет, заявил замглавы кубинского МИД.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможному вторжению США, бездействовать в этом направлении было бы наивным, заявил кубинский замминистра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссиою.

«Наши военные ведут подготовку в последние дни к возможности военной агрессии. Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире», — сказал он в интервью NBC News.

При этом министр выразил надежду, что вооруженного вторжения не случится.

Напомним, 17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ему может принадлежать честь «взятия Кубы». При этом он не уточнил, по какому именно сценарию — военному или дипломатическому — будут развиваться отношения с Гаваной.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше