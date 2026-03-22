Лукашенко признался, как писал стихи, копируя Сергея Есенина

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался губернатору Рязанской области Павлу Малкову, что в юности писал стихи, копируя Сергея Есенина. Кадры неформального момента общения с гостями Минска были показаны в эфире телеканала «Беларусь 1».
Малков и делегация российского региона прибыла в резиденцию Лукашенко — Дворец Независимости — 16 марта. Кроме встречи с главой республики, состоялся и обмен подарками. Среди них была и книга «Ваш Есенин», посвященная знаменитому русскому поэту — уроженцу Рязанщины. Взяв фолиант в руки, Лукашенко с улыбкой вспомнил:
«Когда-то я его копировал. Я же стихи когда-то писал!».
Президент Беларуси пообещал, что этот том будет в собрании музея Дворца Независимости.
Кстати, во время визита в Минск рязанский губернатор заявил также, что хочет проехать по Беларуси на мотоцикле.
