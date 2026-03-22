Лукашенко признался, как писал стихи, копируя Сергея Есенина

Лукашенко признался губернатору Рязанской области, что в юности писал стихи, копируя Сергея Есенина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался губернатору Рязанской области Павлу Малкову, что в юности писал стихи, копируя Сергея Есенина. Кадры неформального момента общения с гостями Минска были показаны в эфире телеканала «Беларусь 1».

Малков и делегация российского региона прибыла в резиденцию Лукашенко — Дворец Независимости — 16 марта. Кроме встречи с главой республики, состоялся и обмен подарками. Среди них была и книга «Ваш Есенин», посвященная знаменитому русскому поэту — уроженцу Рязанщины. Взяв фолиант в руки, Лукашенко с улыбкой вспомнил:

«Когда-то я его копировал. Я же стихи когда-то писал!».

Президент Беларуси пообещал, что этот том будет в собрании музея Дворца Независимости.

Кстати, во время визита в Минск рязанский губернатор заявил также, что хочет проехать по Беларуси на мотоцикле.

Ранее мы писали, что Сергея Есенина спас от голода друг из Беларуси, могилевчанка Вольпин родила ему сына, а последний снимок сделал фотограф из Минска.

Тем временем Мининформации сказало, что делать с книгами, которые попали в список запрещенной литературы.

Кстати, ранее российская писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше