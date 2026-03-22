The Telegraph: ракеты Ирана могут долететь до Лондона, ПВО для их перехвата нет

О проблемах обороны говорил и бывший вице-маршал авиации Шон Белл. По его словам, во времена холодной войны у страны были системы Bloodhound, однако затем из-за недостатка инвестиций возможности защиты заметно сократились. В результате, если ракета была бы запущена в сторону Британии, у нее, в отличие от Израиля или США, могло не оказаться средств для перехвата.