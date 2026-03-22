Трамп репостнул ролик с пародией на Стармера

Дональд Трамп опубликовал ролик с пародией на Кира Стармера, где британский премьер боится разговора с президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Ролик с пародией на премьер-министра Великобритании Кира Стармера репостнул в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

В видео британский политик показан как человек, который боится разговора с американским лидером и откладывает звонок.

«А что, если Дональд накричит на меня?» — говорит герой ролика.

По сюжету, Стармеру предлагают сообщить Вашингтону, что Лондон больше не может направлять корабли в Ормузский пролив. Однако он уклоняется от разговора и признается, что избегает конфликтов.

«Я просто ненавижу конфликты», — говорится в ролике.

В диалоге также звучит, что Трамп называл британского премьера «трусом», и отмечается, что тот продолжает его критиковать.

Видео распространяется в соцсетях и вызывает обсуждение отношений между политиками.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал Демократическую партию главным врагом США. По его словам, после событий вокруг Ирана именно демократы представляют основную угрозу для страны.

