Трамп репостнул ролик с пародией на Стармера

Ролик с пародией на премьер-министра Великобритании Кира Стармера репостнул в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
В видео британский политик показан как человек, который боится разговора с американским лидером и откладывает звонок.
«А что, если Дональд накричит на меня?» — говорит герой ролика.
По сюжету, Стармеру предлагают сообщить Вашингтону, что Лондон больше не может направлять корабли в Ормузский пролив. Однако он уклоняется от разговора и признается, что избегает конфликтов.
«Я просто ненавижу конфликты», — говорится в ролике.
В диалоге также звучит, что Трамп называл британского премьера «трусом», и отмечается, что тот продолжает его критиковать.
Видео распространяется в соцсетях и вызывает обсуждение отношений между политиками.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал Демократическую партию главным врагом США. По его словам, после событий вокруг Ирана именно демократы представляют основную угрозу для страны.