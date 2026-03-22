Лукашенко рассказал, что в написании стихов когда-то подражал Есенину

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что когда-то увлекался написанием стихов и копировал Сергея Есенина.
Телеканал «Беларусь-1» показал новые кадры прошедших 16 марта переговоров главы республики с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. По итогам встречи руководитель региона подарил белорусскому лидеру издание стихов знаменитого уроженца Рязанской губернии Есенина — в прошедшем году исполнилось 130 лет со дня рождения поэта.
По словам Малкова, Рязань в первую очередь ассоциируется с Есениным. «Когда-то я его копировал. Я же стихи когда-то писал», — сказал Лукашенко, принимая подарок. Он отметил качество книги и сообщил, что она будет храниться в музее во Дворце Независимости.