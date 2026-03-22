Kan: Израиль при атаках на Иран использовал найденные в бункере 50-летние бомбы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 марта. /ТАСС/. Израиль при атаках на военные базы на территории Ирана использует в том числе 50-летние авиабомбы, которые были забыты в бункере и изначально предназначались для нападения на базы египетских военных в период до заключения мирного соглашения с Египтом. С таким утверждением выступила гостелерадиокомпания Kan, не называя источников.
По ее данным, в забытом бункере были найдены тысячи таких неуправляемых авиабомб, которые не обладают возможностями высокоточного поражения целей. По утверждениям Kan, ВВС Израиля используют их для нанесения ударов по военным базам в Иране в районах, удаленных от населенных пунктов.
Источники в Армии обороны Израиля пояснили Kan, что решение об использовании этих старых бомб было принято с целью экономии средств, а также для повторного использования бункера, состояние которого оценивается как удовлетворительное. В армейской пресс-службе Kan заявили, что ВВС Израиля «применяют вооружение только после проведения регламентированной процедуры проверки его пригодности».