Kan: Израиль при атаках на Иран использовал найденные в бункере 50-летние бомбы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 марта. /ТАСС/. Израиль при атаках на военные базы на территории Ирана использует в том числе 50-летние авиабомбы, которые были забыты в бункере и изначально предназначались для нападения на базы египетских военных в период до заключения мирного соглашения с Египтом. С таким утверждением выступила гостелерадиокомпания Kan, не называя источников.